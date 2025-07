Lavori sulla Gardesana | cosa succede per due weekend sul viadotto Montevideo

Dalle 9:30 di venerdì 18 luglio alle 12:30 di domenica 20 e dalle 9:30 di venerdì 25 alle 12:30 di domenica 27 luglio sulla carreggiata in direzione Trento del viadotto Montevideo, verrĂ istituito un restringimento di carreggiata per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione del piano. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - viadotto - montevideo - gardesana

