Nel 1829 viene aperto a Philadelphia la struttura carceraria denominata: Eastern State Penitentiary. Per anni è stato considerato il miglior carcere costruito da prendere come esempio anche in Europa per i suoi fini di rieducazione. Il carcere in questione è famoso anche per aver ospitato per alcuni mesi il famoso gangster Al Capone. La sua . L'IdentitĂ . 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - L’esempio educativo e riabilitativo del carcere di Philadelphia Eastern State