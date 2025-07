Precipita nel dirupo e muore davanti alla moglie

Ha avuto un epilogo tragico e sconvolgente la gita di una coppia di turisti nella giornata di ieri, lunedì 14 luglio, a Pontives, poco lontano dalla Val Gardena. La coppia, marito e moglie, stava percorrendo un sentiero quando l’uomo, un turista 86enne milanese, è precipitato in un dirupo. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: dirupo - moglie - precipita - muore

Turista cade dentro il cratere di un vulcano in Indonesia e muore La vittima brasiliana aveva 26 anni Link nel primo commento Vai su Facebook

Precipita per 150 metri e muore durante un'escursione. Era un turista con la moglie a Pontives; Dramma lungo un sentiero, 86enne precipita in un dirupo e muore davanti agli occhi della moglie; Dramma lungo un sentiero, 86enne precipita in un dirupo e muore davanti agli occhi della moglie.

Precipita per 150 metri e muore durante un'escursione. Era un turista con la moglie a Pontives - 20 di lunedì sera, probabilmente avevano smarrito il sentiero ... Da rainews.it

Alto Adige, precipita per 150 metri e muore durante un’escursione. La moglie salvata con elisoccorso - Un turista milanese di 86 anni è precipitato in un dirupo per circa 150 metri ed è morto sul colpo. Scrive repubblica.it