Era il 15 gennaio del 1992 e il piccolo Farouk Kassam veniva rapito in Sardegna, per poi passare quasi 6 mesi nelle mani dei sequestratori prima di essere liberato. 177 giorni, per l’esattezza, ed è così – 177 giorni – Il rapimento di Farouk Kassam – che è stata intolata la serie Rai che racconterà al pubblico quel caso di cronaca che tenne l’Italia intera con il fiato sospeso, e nel cui cast compare Marco Bocci. Già impegnato nella prossima stagione tv su Rai 1 con Se Fossi te accanto alla moglie Laura Chiatti e su Canale 5 nella serie Alex Bravo – Poliziotto a modo suo, l’attore è al momento al lavoro per questo nuovo progetto, le cui riprese sono iniziate da poco e si muoveranno tra la Campania e la Sardegna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - 177 giorni, Marco Bocci sarà il padre di Farouk Kassam