pagelle tv della settimana n28 2025 speciale palinsesti mediaset

10 Simona Ventura al Grande Fratello. A dispetto della poca enfasi data durante la Serata con la Stampa, la notizia è di quelle ghiotte. Grande Fratello torna al 100% nip e trova, almeno sulla carta, una nuova linfa in un’inedita conduzione. Simona Ventura, dal canto suo, riprende finalmente le redini di un grande show. E anche se il rischio c’è — dato dal cambio netto sia per il programma (abituato ad altre narrazioni negli ultimi anni) che per la conduttrice (abituata ai vip) — serviva una svolta. Pagelle TV della Settimana n.282025. Speciale Palinsesti Mediaset Davide Maggio. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Pagelle TV della Settimana n.28/2025. Speciale Palinsesti Mediaset

Pagelle TV della Settimana n. 17/2025 - 10 10 anni di 4 Ristoranti. A dieci anni dal debutto e con oltre cento episodi all’attivo, 4 Ristoranti si conferma uno dei pillar dell’universo Sky/Tv8.

Pagelle TV della Settimana n.18/2025 - 10 The Studio. Apple TV+ ha sfornato l’ennesima serie per palati fini. The Studio è una satira sull’industria di Hollywood che consegna alla storia della televisione un protagonista – interpretato da un perfetto Seth Rogen – delineato in modo impeccabile.

