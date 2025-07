MotoGP il manager di Martin | Una battaglia legale con Aprilia sarebbe stata insostenibile Jorge resta la moto è migliorata

La tempesta tra Jorge Martin e l' Aprilia si è placata. Forse non è ancora tornato il sereno, ma quantomeno ha smesso di piovere e il vento è calato. Lo spagnolo si è deciso a restare con la Casa di Noale anche nel 2026, rispettando il contratto sottoscritto lo scorso anno. Evitata, dunque, la battaglia legale tra il pilota e l'azienda in merito alla validità dell'esercizio della clausola che avrebbe consentito al madrileno di liberarsi già al termine della stagione corrente. Al riguardo, al Sachsenring, Albert Valera (manager dell'iberico ed eminenza grigia dietro a qualsiasi sua mossa) ha spiegato senza mezzi termini come la decisione sia stata presa per mero pragmatismo.

Jorge commenta la giornata di test a Misano con l'Aprilia: "E' stato un viaggio davvero difficile e guidare dopo oltre tre mesi senza una MotoGP non è facile. Abbiamo lavorato bene, crescendo passo dopo passo. Ho perso gran parte della stagione, ma ora son

