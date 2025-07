Perugia dice no ai circhi con gli animali

A Perugia niente circhi con gli animali. L'ordine del giorno dei 5Stelle portato in Commissione approda in consiglio comunale e incassa l'approvazione all'unanimitĂ . Un segnale lanciato in direzione del governo Meloni e una serie di cambi di rotta in cittĂ : piĂą controlli per accertare il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: perugia - circhi - animali - dice

Perugia. Approvato all’unanimità l’ordine del giorno per il superamento dell’uso di animali nei circhi - Un importante passo avanti sul fronte dei diritti degli animali è stato compiuto oggi in IV Commissione del Comune di Perugia, dove è stato approvato all’unanimità l’ordine del giorno per il superamento dell’uso di animali nei circhi.

Perugia dice no ai circhi con gli animali; Animali nei circhi, si rischia la terza proroga allo stop; Il Governo decide per la terza volta di prolungare le sofferenze degli animali nei circhi.

Stop animali nei circhi, presidio di protesta a Francavilla - L'iniziativa è stata promossa da Lndc Animal Protection in viale Maiella, dove è stato installato un c ... Lo riporta msn.com

Animali nei circhi, il Campidoglio dice basta: “Sono diseducativi” - Animali ammaestrati Animali nei circhi, il Campidoglio dice basta: “Sono diseducativi” In assemblea capitolina approvato un provvedimento sul futuro dei circhi. Riporta romatoday.it