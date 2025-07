oroscopo della settimana dal 14 al 20 luglio 2025

ARIETE – Simona Ventura al Grande Fratello. La notizia è di quelle clamorose: Simona Ventura condurrà il prossimo Grande Fratello ( tutte le altre novità targate Mediaset per la stagione 20252026 ). Una notizia bellissima per i fan di SuperSimo e per i fan dei reality. Dopo anni di scelte che non le rendevano giustizia, Simona prende il posto che merita. E anche voi dell’Ariete state per conquistare posizioni e ruoli importanti per quanto riguarda il Lavoro, specie in questo periodo favorevole, felice e fortunato. Le stelle, infatti, sono dalla vostra parte. Rischiate, prendete quella decisione e non abbiate paura. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

