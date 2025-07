Viali cade un ramo | danneggiate due auto 

Nel corso della mattina, intorno alle 8 e 50, intervento dei vigili del fuoco in Viale Gramsci per la caduta di un ramo di un bagolaro che ha danneggiato due autovetture parcheggiata. Si è staccato dalla pianta, del diametro di 110 cm, ed è finito su una macchina in sosta. Danneggiata anche una. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it