e le ultimissime novitĂ . La Juventus  è alla ricerca di rinforzi per le corsie esterne e ha messo nel mirino un nome che in Serie A sta attirando sempre piĂą attenzioni. Si tratta di Marco Palestra, classe 2005 dell’ Atalanta, considerato uno dei giovani italiani piĂą promettenti nel ruolo di esterno destro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la dirigenza bianconera segue con interesse l’evoluzione del giocatore, valutando un possibile inserimento giĂ nelle prossime settimane, anche se l’operazione non si preannuncia semplice. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Palestra Juventus, Comolli valuta anche il laterale dell’Atalanta: potrebbe sbarcare a Torino a queste condizioni. I dettagli