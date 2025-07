Pavimentazione drenante e alberature | nuovo parcheggio da 80 posti auto nella località balneare

Da oggi la localitĂ di Tagliata potrĂ contare su un nuovo parcheggio, in grado di ospitare fino a 80 veicoli, pensato per rispondere all’aumento del flusso turistico estivo e per facilitare l’accesso alla pineta e alla spiaggia, soprattutto nei fine settimana. Il parcheggio si trova all’angolo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: parcheggio - localitĂ - pavimentazione - drenante

Marine di Nardò, apre il parcheggio da 500 posti in località Vacanze Serene - NARDÒ – Un grande parcheggio di scambio, un’area di sosta gratuita con circa 500 stalli, il cui scopo è quello di decongestionare due marine di Nardò: Santa Maria al Bagno e Santa Caterina.

Rogo minaccia anche località Cardigliano. A Sant’Isidoro paura per parcheggio di un b&b - SPECCHIA/NARDO’ - Oltre al litorale di Orte e Punta Palascia ad Otranto, che ha ripreso a bruciare, anche nel resto del Salento l’emergenza incendi ha continuato a creare problematiche e duro lavoro per le squadre di intervento e soccorso.

A Canegrate, nuovo parcheggio della stazione. Con il #PianoUrbanoIntegratoSpugna, #Città metropolitanadiMilano ha riqualificato l’area:? nuova pavimentazione drenante? e giardino della pioggia.? L’acqua piovana viene raccolta e filtrata nel terreno, senz Vai su X

Per un esclusivo progetto residenziale nelle Alpi Lepontine, il sistema #WINDECK di #Winkler è stato utilizzato come legante poliuretanico VOC Free per realizzare una pavimentazione drenante ad alte prestazioni, capace di unire estetica, funzionalità e bass Vai su Facebook

A Tagliata apre un nuovo parcheggio pubblico da 80 posti; Marine di Nardò, apre il parcheggio da 500 posti in località Vacanze Serene; Verde e nuovo look in piazza Mameli, parte la riqualificazione: parcheggio chiuso fino a settembre.