Alto Adige precipita per 150 metri e muore durante un’escursione La moglie salvata con elisoccorso

L’86enne era assieme alla donna a Pontives, che ora è assistita dal servizio di emergenza psicologica. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Alto Adige, precipita per 150 metri e muore durante un’escursione. La moglie salvata con elisoccorso

In questa notizia si parla di: alto - adige - precipita - metri

Elezioni comunali Trentino Alto Adige, Bolzano al ballottaggio. A Trento Ianeselli verso bis - (Adnkronos) – Affluenza in calo alle elezioni di domenica 4 maggio in Trentino Alto Adige, chiamato al voto in 265 comuni per il rinnovo dei sindaci, consigli comunali e circoscrizioni.

Elezioni comunali in Trentino Alto Adige: Trento rimane al centrosinistra, Bolzano al ballottaggio - Domenica 4 maggio i cittadini del Trentino Alto-Adige si sono recati alle urne per eleggere i nuovi sindaci e rinnovare i Consigli comunali in 256 comuni: 111 in Alto Adige e 145 in Trentino.

Comunali Trentino Alto Adige: Bolzano al ballottaggio, Trento conferma Ianeselli sindaco - Il dato piĂą preoccupante di queste elezioni riguarda l'affluenza alle urne, drasticamente crollata rispetto al 2020.

Il 20 luglio a Brunico la Festa dell’Euregio: cultura, musica e dialogo tra territori. Festeggiamenti aperti a tutti i cittadini di Tirolo, Alto Adige e Trentino in vista della conclusione della presidenza altoatesina. Vai su Facebook

Precipita per 150 metri e muore durante un'escursione. Era un turista con la moglie a Pontives; Anziani turisti si perdono sul sentiero a Pontives, il marito precipita per 150 metri e muore; Alpinista precipita per 200 metri e muore in val Badia.

Alto Adige, precipita per 150 metri e muore durante un’escursione. La moglie salvata con elisoccorso - Un turista milanese di 86 anni è precipitato in un dirupo per circa 150 metri ed è morto sul colpo. Scrive repubblica.it

Precipita per 150 metri e muore durante un'escursione. Era un turista con la moglie a Pontives - 20 di lunedì sera, probabilmente avevano smarrito il sentiero ... Come scrive rainews.it