Non vuole più saperne della sorella Belen e Cecilia Rodriguez spuntano fatti gravissimi

Sembrava tutto perfetto, almeno fino a un anno fa. Le apparizioni pubbliche, le interviste ricche di affetto, le dediche tra sorelle: in casa Rodriguez regnava l'armonia. BelĂ©n aveva anche speso parole cariche d'amore nei confronti di Cecilia e del suo compagno Ignazio Moser, in occasione dei preparativi per il loro matrimonio. Nulla lasciava presagire l'imminente terremoto familiare. Poi, all'improvviso, qualcosa si è incrinato. E da allora, quello che sembrava un legame solido e affettuoso si è trasformato in un enigma fatto di silenzi, frecciatine velate e indizi social. Il primo segnale di crisi è arrivato ad aprile, quando BelĂ©n e Ignazio hanno smesso reciprocamente di seguirsi su Instagram.