Tremendo scontro fra bici e scooter ciclista in gravissime condizioni | mezza città bloccata dal traffico

Due feriti, di cui uno in condizioni particolarmente gravi, e traffico completamente bloccato. Sono queste le conseguenze di un grave incidente avvenuto questa mattina su via Trieste, all'intersezione con la statale Classicana, che ha causato lunghe code in tutta la zona, con file giunte almeno. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: traffico - condizioni - tremendo - scontro

Ancisi (Lega-LpRa): "Via Venezia, traffico intenso e condizioni pessime. Cosa succederà quando aprirà il supermercato?" - Alvaro Ancisi, consigliere comunale di Lista per Ravenna, Lega e Popolo della Famiglia, punta l'attenzione sulle condizioni del manto stradale di via Venezia, arteria che collega la discesa da Porta Serrata, via di Roma e via Rocca Brancaleone.

Moto si schianta contro un’auto: biker in gravi condizioni, traffico in tilt - Un grave incidente ha paralizzato il traffico nel tardo pomeriggio di mercoledì 18 giugno lungo l’autostrada A4, in direzione Verona.

#Incidente | Tremendo frontale a Quartu: scontro tra due auto, ci sono 2 feriti Vai su X

Tremendo scontro fra bici e scooter, ciclista in gravissime condizioni: mezza cittĂ bloccata dal traffico; POIRINO-SANTENA - Tremendo incidente auto contro moto: 19enne in condizioni critiche al Cto; Tragedia in A22, due persone sono morte in un tremendo incidente: autostrada bloccata.

Scontro in superstrada. Traffico in tilt e un giovane ferito - Strada chiusa al traffico all’altezza di Morrovalle e un ferito, un giovane automobilista, all’ospedale. Secondo ilrestodelcarlino.it

Nuoro, tremendo scontro in via Campania: due feriti e traffico bloccato - Nuoro, tremendo scontro in via Campania: due feriti e traffico bloccato Una guardia giurata e un giovane di 22 anni trasportati in ospedale dopo i soccorsi ... Lo riporta unionesarda.it