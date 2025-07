Chiusure idriche serali in 23 Comuni della provincia di Chieti

La Sasi spa ha comunicato il nuovo calendario delle interruzioni programmate per il razionamento della risorsa idrica che va da luned√¨ 14 a luned√¨ 21 luglio 2025. Al fine di evitare disservizio nella erogazione idrica, i tecnici della societ√† hanno programmato di effettuale le chiusure dei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: chiusure - idriche - serali - comuni

Chiusure idriche in 10 comuni della provincia di Chieti - La Sasi ha disposto nuove interruzioni idriche da martedì 13 a lunedì 19 maggio. In 10 comuni sarà sospesa l'erogazione dell'acqua dalle ore pomeridiane o serali, fino al primo mattino successivo.

Chiusure idriche in 11 comuni serviti dalla Sasi - Nuove chiusure idriche sono state programmate dalla Sasi da lunedì 28 aprile a lunedì 5 maggio. In 11 comuni i rubinetti resteranno a secco dalle ore serali o dal pomeriggio e fino alle prime ore del giorno successivo.

Chiusure idriche in 11 comuni serviti dalla Sasi - Nuove chiusure idriche sono state programmate dalla Sasi da lunedì 28 aprile a lunedì 5 maggio. In 11 comuni i rubinetti resteranno a secco dalle ore serali o dal pomeriggio e fino alle prime ore del giorno successivo.

Chiusure idriche serali in 14 comuni della provincia di Chieti https://ift.tt/kWy5uAK https://ift.tt/5VraMsR Vai su X

Chiusure idriche serali in 23 Comuni della provincia di Chieti; Chiusure idriche serali in 23 Comuni della provincia di Chieti; Chiusure idriche serali in 14 comuni della provincia di Chieti.

Crisi idrica: chiusure prorogate in 8 Comuni - Notizie - Ansa.it - Crisi idrica: chiusure prorogate in 8 Comuni Calendario comunicato dalla Grim CAMPOBASSO , 16 dicembre 2024, 18:56 ... Scrive ansa.it

Crisi idrica si aggrava, obbligo chiusure in Comuni di 3 regioni - Questa mattina i vertici di Molise Acque hanno inviato una nota urgente ai sindaci di 41 Comuni della provincia di Campobasso e a 26 Comuni di Campania e ... Come scrive ansa.it