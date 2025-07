La magica villa in vendita sul lago di Como una Filanda da favola

Un luogo davvero unico, magico, ricco di storia. Stiamo parlando della Filanda, una splendida dimora unica nel suo genere situata a Brienno, un piccolo e antichissimo paese di origine celtica sulla riva occidentale di quello che oggi è considerato uno dei luoghi più belli e famosi al mondo: il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Storia, fiction e amori nella magica Villa Carlotta - TREMEZZINA (Como) Una principessa che sembra uscire dalla più classica delle fiabe, e che invece arriva da un’avvincente pagina di storia ottocentesca del lago di Como, con le sue bellezze rimaste immutate fino a oggi.

Dal Salone del Libro di Torino a Bagheria: a Villa Butera si presenta "La formula magica", l'ultimo libro di Nicola Oddati - La presentazione del libro "La formula magica" (Spazio Cultura Edizioni) di Nicola Oddati a Bagheria.

A luglio nel lago del Gigante c’è l’atteso spettacolo dei fiori di loto (Nelumbo nucifera Gaertn.) che, come ogni estate, incorniciano la statua di rosa, bianco e giallo. Il nostro è un fiore che, nelle sue diverse specie, è presente nelle tradizioni di molte culture, anc Vai su Facebook

Cinque case in vendita per toccare con mano la magia dell’autunno; Natale sul lago di Como: la magica stagione di Villa d'Este; Lago di Como, un'altra estate magica: da George Clooney a Taylor Swift. Chi sono i vip in arrivo.

Addio a Villa Matilda. La residenza dei Ferragnez sul Lago di Como venduta a più del doppio - La villa si trova proprio di fronte alla residenza di George Clooney. msn.com scrive

Vendita Villa Matilda: Fedez e Chiara Ferragni cedono la dimora sul lago di Como per 13 milioni di euro - La celebre coppia di influencer vende la loro villa sul lago di Como per 13 milioni di euro a un imprenditore del Nord Europa ... Scrive ilsole24ore.com