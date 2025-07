Simone Cristicchi sulla paralisi di Bell | Non voglio arrendermi Come sta

Simone Cristicchi aveva annullato il concerto del 12 luglio al Forte di Bard, in Valle d’Aosta: l’artista, che a Sanremo 2025 aveva profondamente commosso il pubblico con il brano Quando sarai piccola, aveva spiegato di aver contratto la paralisi di Bell. Dopo uno stop forzato di Dalle Tenebre alla Luce – Summer Tour 2025, su Instagram, ha annunciato di voler riprendere a suonare e di non volersi arrendere. Le sue condizioni. Simone Cristicchi torna in tour dopo lo stop per la paralisi di Bell: come sta. Simone Cristicchi sta proseguendo le cure, ma non ha intenzione di arrendersi: a farlo sapere è l’artista su Instagram, che ha confermato le date del Summer Tour 2025. 🔗 Leggi su Dilei.it

