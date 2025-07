Perdita riparata acqua tornata in Via IV Spade e strada riaperta

In Via IV Spade, a Verona, è tornata l'acqua e la strada è stata riaperta dopo la riparazione conclusa ieri sera, 14 luglio, dai tecnici di Acque Veronesi. Una decina di utenze erano rimaste senz'acqua ieri a causa di una perdita idrica. I sopralluoghi effettuati da Acque Veronesi hanno. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: acqua - perdita - tornata - spade

Rubinetti a secco e bassa pressione per una perdita d'acqua - Disagi per i cittadini di Santa Maria Capua Vetere per la carenza di acqua nelle case. "A causa di un intervento urgente di riparazione non programmato alla rete idrica, a causa di una perdita di acqua in via Tifatina, sono attualmente in corso interventi di riparazione che stanno comportando.

Perdita d'acqua, che invade due palazzi - Copiosa perdita e acqua in due palazzi in via Sertoli a Molassana. È successo nel pomeriggio di giovedì 15 maggio 2025 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici di Iren.

Va dal vicino per una perdita d'acqua, lui lo prende a tavolate in testa: “Stavolta te magno casa, ti faccio vedere chi sono” - ANCONA – Avrebbe avuto un problema con il sistema fognario tanto che dalle mura di contenimento della sua abitazione perdeva dell'acqua che sarebbe finita nel terreno del suo vicino di casa che abita a meno di cento metri da lui.

Acque Veronesi in Via IV Spade per una perdita d'acqua, fornitura sospesa; Via IV Spade riaperta e subito richiusa, Acque Veronesi: “Non è colpa nostra”.

Via IV Spade riaperta e subito richiusa, Acque Veronesi: “Non è colpa nostra” - Via IV Spade riaperta e subito richiusa, nuova perdita d'acqua dopo i recentissimi lavori. veronaoggi.it scrive

Perdita d’acqua in Via IV Spade: intervento di Acque Veronesi, esclusa la rete appena posata - Intervento urgente questa mattina in pieno centro a Verona, dove i tecnici di Acque Veronesi sono stati chiamati a risolvere una perdita d’acqua rilevata ... Come scrive giornaleadige.it