Volandri | Dopo Halle qualcuno voleva sollevare un caso Sinner

Filippo Volandri, capitano azzurro, ha parlato in un’intervista rilasciata a La Repubblica della vittoria di Jannik Sinner a Wimbledon e dell’exploit del tennis italiano. . « Quando indossa la maglia della Nazionale, si mette subito a disposizione della squadra. È uno degli aspetti più belli di Jannik: sempre disponibile a far crescere anche gli altri, e il sistema ». Da dove nasce questa rivoluzione del tennis italiano? « Credo che la finale di Berrettini nel 2021 a Wimbledon sia stata la svolta per il nostro movimento ». Oggi abbiamo 6 italiani nei primi 50 del ranking Atp. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Volandri: «Dopo Halle, qualcuno voleva sollevare un caso Sinner»

Jannik Sinner, Volandri affonda Federica Pellegrini: "Cosa mi fa arrabbiare" - “Jannik? Lo aspetto come tutti a Roma. Sono stato in contatto con Simone Vagnozzi che mi ha detto che le cose stanno andando nel verso giusto, che Jannik è motivato e si sta allenando bene.

Filippo Volandri risponde per le rime a Federica Pellegrini sul caso-Sinner: “Se non si è competenti meglio non dare opinioni…” - Jannik Sinner ha concluso ufficialmente il periodo di squalifica per l’arcinoto “Caso Clostebol” e può finalmente tornare a fare quello che più ama, ovvero giocare a tennis.

Volandri contro Pellegrini: “Le parole su Sinner? Non ha letto la sentenza o non l’ha capita” - “Quando io sento persone che giudicano, come per esempio nel caso della Pellegrini, penso magari ha una laurea magistrale in giurisprudenza e noi non ne eravamo a conoscenza, quindi è un avvocato e non lo sapevamo, o si è letta le oltre 40 pagine della sentenza.

**HALLE OPEN ATP 500 2025** ***Jannik Sinner vs. Yannik Hanfmann: 75 63 ***

Volandri: “Dopo la sconfitta di Parigi si voleva creare un caso” - Volandri, nella seconda metà di novembre, Bologna ospiterà le Finals della Davis. Lo riporta repubblica.it

Volandri: "La reazione di Alcaraz la dice lunga. Quando Jannik Sinner sta bene... - Capitan Filippo Volandri ha notato la reazione di Carlos Alcaraz al termine della cerimonia di premiazione che ha visto Jannik Sinner sollevare al cielo il famoso "The Gentlemen's Singles Trophy" . Come scrive msn.com