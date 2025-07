Google introduce i Featured Notebook in NotebookLM | più autorevolezza ma anche più rischi

Con i nuovi “Featured Notebook”, Google eleva NotebookLM a piattaforma di contenuti autorevoli. Ma curare e promuovere fonti selezionate implica una nuova responsabilità : se l’IA sbaglia, l’errore non è più neutro. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Google introduce i Featured Notebook in NotebookLM: più autorevolezza, ma anche più “rischi”

