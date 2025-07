Dazi Bonelli insulta Meloni | Patrioti? No traditori è polemica

L’ annuncio di Donald Trump sui possibili dazi al 30% per l’Europa ha scatenato un terremoto politico in Italia, che si traduce in una raffica di critiche, ironie e attacchi rivolti alla premier Giorgia Meloni. Il fronte dell’opposizione, unito almeno su questo, ha scelto il sarcasmo come arma politica, lanciando accuse sulla presunta assenza del governo e sull’atteggiamento remissivo verso gli Stati Uniti. Sullo sfondo, l’incertezza sulle conseguenze per il sistema produttivo italiano e un clima che si fa sempre piĂą teso tra le forze parlamentari. Leggi anche: Sondaggi, tonfo per Giorgia Meloni: e qualcun’altro gioisce La tensione si taglia a fette, mentre la diplomazia cerca spiragli per evitare lo scontro frontale con Washington. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Dazi, Bonelli insulta Meloni: “Patrioti? No, traditori”, è polemica

