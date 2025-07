Emily in Venice

Emily in Paris, un tempo. Ora la serie americana è diventata una vera e propria giramondo e si sposta di città in città, mostrando una certa predilezione per l’Italia. Ebbene, sì: dopo il trasferimento della protagonista a Roma nella quarta stagione, nella quinta ci sarà anche una puntatina a Venezia. Come riporta Variety, il presidente della regione Veneto Luca Zaia ha annunciato che dal 5 al 15 agosto il set della serie Netflix si sposterà proprio nella romantica cittadina per quello che è stato definito un “ interludio “. Emily in Paris 5: ad agosto si gira a Venezia. Quali attori saranno coinvolti in questa nuova avventura ancora non è dato sapere, ma ciò che è certo è che la città lagunare – di recente teatro delle chiacchierate nozze tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez – è andata ad inserirsi a sorpresa in una delle querelle televisive più incredibili degli ultimi tempi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Emily in Venice

Emily in Paris sbarca a Venezia, in laguna le riprese della quinta stagione della serie con Lily Collins; L’annuncio dell’arrivo a Venezia di Emily in Paris lo ha dato Luca Zaia; Emily in Paris diventa Emily in Venice e sbarca in Laguna.