Max Working Angioni stagista per Italia 1

Annunciato lo scorso anno alla presentazione dei palinsesti Mediaset 20242025, arriva con qualche mese di ritardo su Italia 1 il nuovo programma “Max Working – Lavori in corso”, in onda in prima serata da martedì 15 luglio con Max Angioni protagonista. e stagista! La spalla di Veronica Gentili a Le Iene si cimenterĂ in ogni puntata in due mestieri diversi, affrontando l’esperienza da apprendista, stagista, collaboratore con molta serietĂ , ma con il consueto sguardo ironico, scanzonato e dissacrante. Questi suoi “ tentativi lavorativi ” saranno raccontati sul palco del Teatro Civico Roberto De Silva di Rho, dove Angioni, di volta in volta, interagirĂ con i datori di lavoro commentando a suo modo le esperienze fatte. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Max Working, Angioni stagista per Italia 1

In questa notizia si parla di: stagista - working - angioni - italia

Max Working, Angioni stagista per Italia 1 - Annunciato lo scorso anno alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2024/2025, arriva con qualche mese di ritardo su Italia 1 il nuovo programma “Max Working – Lavori in corso”, in onda in prima serata da martedì 15 luglio con Max Angioni protagonista… e stagista! La spalla di Veronica Gentili a Le Iene si cimenterà in ogni puntata in due mestieri diversi, affrontando l’esperienza da apprendista, stagista, collaboratore con molta serietà , ma con il consueto sguardo ironico, scanzonato e dissacrante.

Max Working, Angioni stagista per Italia 1 Da martedì 15 luglio, in prima serata su Italia 1, Max Angioni si calerà nei panni di 8 lavoratori. Ecco le anticipazioni Vai su Facebook

Max Angioni alle prese con lavori inediti in Max Working - Lavori in corso; Max Angioni Gets His Hands Dirty in New Italia 1 Comedy Series Max Working – Lavori in Corso; Max Working - Lavori in corso, il nuovo show di Max Angioni debutta il 15 luglio su Italia 1.

Max Working – Lavori in corso con Max Angioni su Italia 1: scaletta e quante puntate - Lavori in corso è un programma televisivo in onda su Italia 1 a partire dal 15 luglio 2025, in prima serata, con Max Angioni come protagonista. Segnala msn.com

Max Working, Angioni stagista per Italia 1 - Dal contadino al pescatore, fino al maggiordomo: ecco i lavori che Max Angioni affronterà nel nuovo programma, dal 15 luglio 2025 su Italia1 ... Si legge su davidemaggio.it