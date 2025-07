Il festival ' Arteria Sp4' cala il sipario con lo swing di Anna e Paolo Ghetti

Il festival musicale e culturale "Arteria Sp4" tira giĂą il sipario con un ultimo appuntamento con la musica dal vivo. Sabato 19 luglio alla Chiesa di San Pietro di Corniolo suonano Anna e Paolo Ghetti in “Swinging Memories”. Il concerto proposto è il frutto di una passione contagiosa per la. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Il festival musicale Arteria Sp4 si apre alle melodie del jazz con il concerto dei Roots - Venerdì 11 luglio in Arena Hesperia si accende l’estate musicale meldolese con “Roots”, il concerto jazz del duo Achille Succi (sax e clarinetto basso) e Pietro Ballestrero (chitarra) che porta in città una delle tappe del festival “Arteria SP4 – Arte e musica in Val Bidente”, organizzato.

'Arteria Sp4', il festival della Valle del Bidente prosegue con il concerto di Nada e una camminata ecologica - A Galeata sabato 12 luglio si continua con gli appuntamenti della rassegna "Arteria SP4 - Musica e cultura nella Valle del Bidente 2025”, il festival di musica e arte organizzato dall’associazione culturale “Dai de jazz” in collaborazione con i comuni della vallata.

