Si accende stasera il nuovo access di Canale 5 con la nuova edizione de La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti con la partecipazione di Samira Lui. A cercare di mettere i bastoni tra le ruote, anzi nella ruota, ci sarà su Rai 1 Techeteche TopTen, spin-off di Techetechetè, che dalla seconda serata ha traslocato inizialmente alla domenica per poi diventare, da sabato scorso, un appuntamento quotidiano con Bianca Guaccero alla conduzione fino al 1° agosto. Se la conduttriceattriceballerinacantante di Bitonto rappresenta la risposta Rai al game che lo scorso anno ha ottenuto buoni risultati, per Scotti la vera battaglia sarà quella con i “pacchi” di Stefano De Martino in arrivo a settembre. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La Ruota della Fortuna, ecco le novità e il nuovo gioco finale