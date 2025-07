Ascolti TV | Lunedì 14 Luglio 2025 La Ruota in access parte bene 21.9% Techeteche TopTen si difende 17.3%

Nella serata di ieri, lunedì 14 luglio 2025, su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza ha interessato 1.997.000 spettatori pari al 14.7% di share. Su Canale5 Battiti Live ha conquistato 2.020.000 spettatori con uno share del 19.8%. Su Rai2 Elsbeth intrattiene 609.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 Chicago P.D. incolla davanti al video 893.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 Filorosso segna 554.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di.000 spettatori (%). Su La7 L’uomo della pioggia raggiunge 633.000 spettatori e il 4.6%. Su Tv8 In & Out – Niente di Serio ottiene 252. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 14 Luglio 2025. La Ruota in access parte bene (21.9%), Techeteche TopTen si difende (17.3%)

In questa notizia si parla di: lunedì - luglio - ascolti - ruota

“Cornetto Battiti Live”, torna da lunedì 7 luglio su Canale 5 - “Cornetto Battiti Live”, il festival più amato dell’estate italiana, torna da lunedì 7 luglio in prima serata su Canale 5.

Lecce, lunedì partono i lavori in via XXV Luglio: aperta una sola corsia - Partiranno ufficialmente lunedì 28 aprile i lavori di riqualificazione lungo via XXV Luglio, una delle arterie più trafficate e strategiche del centro cittadino di Lecce.

Paolo Fox Oroscopo di domani, Lunedì 7 Luglio 2025 - Paolo Fox Oroscopo di Lunedì 7 Luglio 2025: Le previsioni del noto astrologo ti guidano segno per segno!? Scopri cosa dicono le stelle su amore, lavoro e fortuna.

In casa Rai 1 solo l’annuncio del ritorno de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti ha fatto scattare il controprogramma: da lunedì 14 luglio 2025, tutta la settimana bloccata con Techetechete versione Bianca Guaccero. Una mossa che sa tanto di allarme Vai su Facebook

Ascolti TV lunedì 14 luglio: chi ha vinto tra Cornetto Battiti Live e Noos - L'avventura della conoscenza; Stop a Paperissima Sprint, palinsesto stravolto e svolta epocale: cosa succede da stasera su Canale 5; La ruota della fortuna al posto di Paperissima Sprint dal 14 luglio, Gerry Scotti: Mediaset mi ha fortemente voluto.