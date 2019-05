Per non aumentare l' Iva tagliano tutto

Juventus - Chiellini non si accontenta : “sPeriamo di alzare altri trofei” : Stagione positiva per il difensore della Juventus Giorgio Chiellini, la consegna della coppa dello scudetto allo Juventus Museum è stata l’occasione per parlare della cavalcata dei bianconeri. “Me li sono goduti tutti, anche se portare la coppa da capitano raddoppia la soddisfazione – ha raccontato Chiellini a Juventus Tv -. Passano gli anni e ci rendiamo conto di quanto sia difficile arrivare alla vittoria, per questo ...

Certosa di Trisulti - il ministero la toglie all’associazione vicina a Steve Bannon : voleva usarla Per la scuola di sovranismo : Il ministero dei Beni Culturali ha avviato l’iter per la revoca della concessione dell’Abbazia di Trisulti alla fondazione Dignitatis Humanae Institute, vicina a Steve Bannon, ex braccio destro di Donald Trump, che vorrebbe creare nella Certosa di Collepardo, in provincia di Frosinone, la scuola internazionale del sovranismo. Il passo indietro ha avuto inizio con la richiesta da parte del ministro Alberto Bonisoli di ...

Francia : arriva il divieto di fumare in 52 parchi di Parigi - multe Per chi non rispetta le regole : In vigore dall’8 giugno il divieto di fumare in 52 parchi e giardini di Parigi e dal mese successivo chi non rispetterà l’interdizione dovrà pagare una multa di 38 euro. Questo quanto annunciato dal Comune di Parigi in occasione della “Giornata mondiale senza tabacco” seguendo il riscontro positivo dell’esperimento in sei parchi in corso da luglio 2018. “Questo provvedimento ci ha permesso di ridurre il ...

Tria risponde alla Ue : «Risparmieremo su quota 100 e reddito di cittadinanza» Di Maio : «Non ne so nulla - Per noi è no» : Il ministro dll’economia annuncia una «revisione della spesa sulle politiche in materia di welfare per gli anni 20202-2022»

Lecce - riaPerto il caso su 37enne morta. La sorella gemella : "Non ci si suicida con 4 coltellate alla gola" : La donna ha commentato la decisione della Procura di aprire nuove indagini: "Una notizia positiva per la nostra famiglia dopo due anni di indagini difensive"

Paolo Brosio : “Quante donne ho avuto? Non ho il pallottoliere ma Per me è cambiato il mondo. E’ successo qualcosa di grosso” : FQ Magazine Dennis Fantina, il primo vincitore di “Amici” torna come concorrente da Michelle Hunziker: “Ho due figli e sono disoccupato” “Io sono contrario all’aborto. L’aborto non è un diritto, è una schiavitù. Il ventre di una donna è tabernacolo di vita. Io per molti anni l’ho considerato ...

Melissa Satta : «Io e Vieri non siamo veri amici. Torno a giocare a calcio Per far vedere chi sono le donne» : Melissa Satta, 33 anni, torna a giocare a calcio e parla dell'ex Bobo Vieri. L'ex Velina si racconta a Grazia, il magazine diretto da Silvia Grilli: ?Non sono una che abbraccia tutti,...

Caos Roma - parla Pallotta : “Deluso Però non scappo” : Caos Roma, parla Pallotta: “Deluso però non scappo” Ieri il quotidiano Repubblica ha svelato alcuni retroscena sulla Roma riportati in un’inchiesta esclusiva. Tra le altre cose, si è scritto anche di tensioni presenti tra Daniele De Rossi e Francesco Totti, con anche altri senatori della rosa giallorossa che avrebbero voluto il Pupone fuori dalla società, oltre a Monchi e Di Francesco. Dopo la pubblicazione sulle colonne ...

“Si può saPere cos’hai?” e altre 8 cose da non dire mai a vostro figlio. È una psicologa clinica a spiegarci i danni che queste frasi provocano ai nostri bambini : Ci sono frasi che non dovremmo mai e poi mai usare con i nostri figli. Ma a volte più che frasi sono parole: alcune che pesano di più di quel che pensiamo. Facciamo errori anche in buona fede, per carità, ma pur sempre errori. A metterci in guardia è Natacha Deery, psicologa clinica, specializzata nelle problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza. In “Tutte le frasi da non dire mai” (Red!) l’esperta spiega come con un piccolo stratagemma si ...

Whirlpool : SPera - 'non investe più su sito Napoli - incontro urgente al Mise' : Roma, 31 mag. (AdnKronos) - “L’Ugl Metalmeccanici unitariamente alle altre sigle sindacali proclama lo stato di agitazione dei lavoratori di in tutti gli stabilimenti del Gruppo, Whirlpool ci ha comunicato di non voler investire più nello stabilimento di Napoli, del quale oggi pensavamo di discutere

Caso De Rossi-Totti - Pallotta : «Non mi costringeranno a lasciare la Roma. Qui Per vincere - mai preso un soldo» : Dopo le tante polemiche che hanno seguito l'addio di Daniele De Rossi alla Roma, il presidente giallorosso , James Pallotta, scrive una lettera ai tifosi pubblicata sul sito ufficiale del club....

M5s - Lombardi : “SPero si riaprano i meet up. Non ho votato Perché il problema del cumulo di cariche a Di Maio rimane” : Lavori in corso in casa 5 Stelle, dopo la debacle elettorale e anche se il voto online sulla piattaforma Rousseau ha confermato Luigi Di Maio capo politico del Movimento, Di Maio oggi sta tenendo una serie di riunioni con i capogruppo Patuanelli e D’Uva e gli eletti M5s nelle regionali. Tra questi Roberta Lombardi: “Io mi auguro che i meet up vengano riaperti, però è una decisione che andrà presa collegialmente anche con i nostri ...

Elton John contro la Brexit : “Non sono uno stupido idiota inglese - coloniale e imPerialista” : Elton John si scaglia di nuovo contro la Brexit, questa volta lo fa dal palcoscenico dell’Arena di Verona, dove mercoledì (il 29 maggio) ha tenuto un concerto del tour mondiale di addio ai live Farewell Yellow Brick Road: “Mi vergogno del mio Paese per quello cha ha fatto”, ha detto Sir Elton. La Brexit “ha diviso la gente- ha spiegato -. sono stanco morto dei politici, specialmente i politici britannici. sono stanco morto ...