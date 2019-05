Lite sulla risposta di Tria alla Ue M5S la contesta e chiede vertice di governo

Oradei sulla Lite con Veera : “Periodo difficile - Osvaldo non c’entra” : Ballando con le Stelle: Stefano Oradei e Veera Kinnunen stanno vivendo un momento difficile A una settimana dal chiarimento a Ballando con le Stelle, continua a far notizia la lite tra i ballerini Stefano Oradei e Veera Kinnunen. Fidanzati da dieci anni i due hanno avuto un lungo diverbio in strada, prontamente immortalato da alcuni […] L'articolo Oradei sulla lite con Veera: “Periodo difficile, Osvaldo non c’entra” ...

Intervento per Lite familiare! Agenti scoprono gli abusi del patrigno sulla 12enne : La terribile scoperta fatta dagli uomini della polizia di Ragusa quasi per caso durante un Intervento per una lite domestica tra una coppia. La prima a raccontare di essere stata abusata è stata la donna, poi la figlia 12enne ha avvicinato una poliziotta e ha raccontato che il patrigno faceva lo stesso anche con lei. Al chiuso delle mura domestiche per lungo tempo avrebbe picchiato brutalmente la compagna, pretendendo dalla donna anche rapporti ...

Lite sulla droga - governo diviso su tutto : Salvini ha bisogno di nuove frontiere di lotta politica per riguadagnare il terreno perso nel corpo a corpo sulla revoca della carica al sottosegretario Armando Siri, indagato per corruzione. Per la ...

Lite sulla droga - governo diviso su tutto : La misura tra la possibilità e l’impossibilità di chiudere un negozio di cannabis light, come vorrebbe Matteo Salvini, è contenuta in questa piccola cifra: 0,6 per cento. Una legge del 2016 stabilisce il commercio di prodotti a base di canapa, il cui contenuto di Thc sia inferiore allo 0,6 per cento. Dunque, la direttiva del Viminale annunciata ier...

Torino - il presidente Cairo commenta la Lite Sirigu-Rincon : “se si litiga per vincere anche in allenamento siamo sulla strada giusta” : Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha commentato con il sorriso la notizia della lite in allenamento fra Sirigu e Rincon: in casa granata c’è voglia di vincere Finale di stagione caldissimo in casa Torino, come non accadeva da diversi anni. La formazione granata ha l’opportunità non solo di finire in Europa, ma sogna addirittura un piazzamento Champions, difficile ma non impossibile viste le tante squadre racchiuse in ...

Lite sulla cannabis - Salvini rompe il tabù : "Il governo può cadere" : Chiara Sarra È la Lite sui cannabis shop. Il ministro dell'Interno: "Li chiuderemo", Grillo: "Non vendono droga". E ora si revoca la crisi Da una parte "non si esclude la legalizzazione" della cannabis, dall'altra si chiede la chiusura dei negozi che la vendono (seppur senza principio attivo). Archiviato - per ora - il caso Siri, nel governo scoppia una nuova Lite, stavolta sulle droghe leggere. E forse per la prima volta un membro ...

Tapiro d’oro Allegri – L’allenatore torna sulla Lite con Adani : “ho fatto sfondamento come a basket” : Tapiro d’oro per Massimiliano Allegri, l’allenatore della Juventus raggiunto da Valerio Staffelli dopo il battibecco con Adani Un battibecco, quello tra Massimiliano Allegri e Daniele Adani, che ha fatto il giro dei social e non solo. La schermaglia, andata in scena su Sky Sport nel post-partita di Inter-Juventus, ha fatto meritare il Tapiro d’Oro all’allenatore della Juventus. Il livornese, raggiunto da Valerio ...

Salario minimo - Di Maio : “Pd apre sulla mia proposta? Fa ridere è come un condominio in Lite” : “Le 5 proposte che per noi si devono approvare il prima possibile sono proposte che non abbiamo rivolte ad una forza politica di opposizione ma alla Lega. Il Pd è un condominio ed io non ho intenzione di mettermi a discutere con un partito che ha dentro 100 anime che si sono messe subito a litigare prima che chiarissi che la proposta era rivolta alla Lega”. Così il vicepremier Luigi Di Maio da Varsavia. L'articolo Salario minimo, Di ...

Adani sulla Lite con Allegri : “E’ stato arrogante e maleducato. Non ho interesse a…” : Ai microfoni di Radio Deejay, il commentatore Sky Daniele Adani, è tornato a parlare della lite avvenuta in diretta con Massimiliano Allegri. Adani sottolinea che i suoi interventi sono finalizzati al pubblico che ascolta da casa e non per un suo interesse personale. Le parole dell’ex calciatore: “L’intervista con Allegri non poteva trattare solo il pareggio con l’Inter. Dovevano essere approfonditi altri argomenti ...

Allegri sulla Lite con Adani : 'Mi sono arrabbiato perché continuano a spiegare cosa fare" : Uno degli argomenti più chiacchierati della 35esima giornata del campionato di Serie A è stata la lite accesa fra Massimiliano Allegri e Daniele Adani, opinionista di Sky, nel post partita di Inter - Juventus, partita terminata 1 a 1. Un diverbio che ha portato il tecnico toscano ad esclamare la frase 'stai zitto' ad Adani, il quale ha risposto che quelle parole l'avrebbe dovute indirizzare a suo fratello. Allegri è ritornato sull'argomento, ...

Allegri torna sulla Lite in tv con Adani : 'Non si discute il lavoro altrui se non si è ferrati' : 'Mi sono arrabbiato ieri, oggi sono calmo': così Massimiliano Allegri ospite di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa' torna sulla lite di ieri con Daniele Adani nel dopopartita della sfida con la Juve. 'È ...

Uomini e Donne : lo sfogo di Natalia Paragoni sulla Lite con Andrea Zelletta : Dopo l'ennesima lite con Andrea Zelletta, Natalia Paragoni si sfoga sui social e sembra essere giunta al punto di rottura.

Mattarella sulla Tomba del MiLite ignoto per la Festa della Liberazione : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, prima di recarsi a Vittorio Veneto, ha reso omaggio al Monumento del Milite ignoto all'Altare della Patria per le celebrazioni del 25 aprile, Festa della Liberazione. Il Capo dello Stato, accompagnato dal Ministro della Difesa Elisabetta Trenta e da

Fiori sulla tomba del boia di Bolzano. L'Anpi : «SeppelLitelo in modo anonimo» : Da giorni ignoti portano Fiori e addobbi sulla tomba del criminale nazista Michael Seifert, sepolto nel cimitero di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Un fatto che non è sfuggito all'...