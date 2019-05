Investì e uccise una donna | sconto di pena per l' attore Diele

Investì e uccise pedone in autostrada - l'inconsueta sentenza della Cassazione lo assolve : La Cassazione ha confermato l'assoluzione di un uomo accusato di omicidio colposo a seguito di un incidente autostrada le in cui era rimasta uccisa una donna La Cassazione ha recentemente confermato l'...

Investì e uccise pedone in autostrada - l’inconsueta sentenza della Cassazione lo assolve : La Cassazione ha confermato l’assoluzione di un uomo accusato di omicidio colposo a seguito di un incidente autostrada le in cui era rimasta uccisa una donna La Cassazione ha recentemente confermato l’assoluzione dall’accusa di omicidio colposo per un 60enne che aveva travolto, di notte, una donna che aveva alzato il gomito. La vittima, a seguito di una lite col marito, aveva abbandonato l’auto per proseguire a piedi ...

Massa - Investì e uccise il fratello per lite sull’eredità : 18 anni all’ex docente : Marco Casonato, 63enne ex docente, è stato condannato in primo grado per l'omicidio del fratello Pietro, 59enne medico, avvenuto nel novembre del 2017. L'Imputato travolse con l'auto il fratello al culmine dell'ennesima lite per questioni legate all'eredità di famiglia della storica Villa Massoni a Massa.Continua a leggere