Il level cap della modalità multiplayer di Battlefield 5 verrà incrementato fino a 500

(Di venerdì 31 maggio 2019)5 è sul mercato da un po' di tempo ormai e sono molti i giocatori che hanno scalato i 50 livellie che per questo cercano nuovi stimoli. Naturalmente questo è un problema di tutti quei giochi online che utilizzando meccaniche da RPG (praticamente tutti al giorno d'oggi) ma DICE ed EA hanno in mente di cambiare le cose con il prossimo aggiornamento del loro FPS bellico.Come riporta Gamingbolt, tramite la sua pagina Reddit, DICE ha annunciato che ilcap passerà da 50 a 500, decisamente un bel salto in avanti. Ogni 50 livelli, i giocatori riceveranno inoltre ricompense in forma di Company Coin."Partecipa al più grande conflitto in™ V, che segna il ritornoserie nella Seconda Guerra Mondiale. Affronta battaglie multigiocatore con la tua squadra nelle Operazioni su vasta scala e in cooperativa in Forze combinate, oppure ...

Eurogamer_it : Il level cap della modalità multiplayer di #Battlefield5 verrà incrementato fino a 500 - Cassi28136619 : @BashirAhmaad @AsoRock @MBuhari @aishambuhari The next level cap of Abba Kyari... Za a chi abinchi - nicolacannito : @PolettiEdoardo @Pucco_Less @SirAuron89 Spero nel l’aumento del level cap e le ranked ma quest’ultime penso arriveranno il mese prossimo -