Huawei riammessa alla SD Association | il Mate 20 Pro torna nella beta di Android Q

(Di venerdì 31 maggio 2019) La situazione disembra parzialmente calmarsi dopo l’exploit negativo determinato dpubblicazione del decreto della Casa Bianca, la cui attuazione è stata posticipata al 19 agosto. Le buone notizie diffuse nelle ultime ore riguardano in particolare alcuni nodi che erano emersi: l’esclusione dei prodottidiQ, che ne precluderebbero gli aggiornamenti, e la rimozione dSD, per la quale sarebbe venuta meno l’autorizzazione a instre lettori per schede SD nei suoi prodotti. Il20 Pro, uno degli smartphone top di gamma dell’azienda cinese, è stato reinserito nel programmadiQ. Non sono state pubblicate dichiarazioni al riguardo, ma lo smartphone è riapparsopagina ufficiale dedicata ai prodotti supportati ddiQ.20 Pro Inoltreè stata reinserita ...

