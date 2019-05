Francia | arriva il divieto di fumare in 52 parchi di Parigi | multe per chi non rispetta

L’insensibilità della Federazione - arrivano Mbappé e compagni a Clairefontaine : la Francia femminile costretta a sloggiare! : Nonostante gli imminenti Mondiali femminili, la Federazione francese ha obbligato la selezione del ct Diacre a lasciare Clairefontaine per lasciare spazio agli uomini di Deschamps Una scelta di pessimo gusto quella della Federazione francese che, nonostante gli imminenti Mondiali di calcio femminile, ha deciso di far sloggiare la propria Nazionale dal centro sportivo di Clairefontaine per metterlo a disposizione della selezione ...

Juventus scatenata - no a De Ligt. C’è l’accordo : il nuovo difensore arriva dalla Francia : Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport” e come confermato da altri colleghi della carta stampa. Marquinhos Juventus potrebbe rappresentare un accostamento reale. Il centrale del PSG, ex Roma, sarebbe stato individuato da Paratici come rinforzo ideale in vista della prossima stagione. Giocatore roccioso, caparbio e abile ad interpretare al meglio, sia il […] More

Calcio - Europei Under 17 : Italia a caccia della finale - ostacolo Francia per arrivare all’ultimo atto : Sarà la Francia l’avversaria dell’Italia domani sera, a Dublino, nella semifinale degli Europei Under 17 in corso di svolgimento in terra irlandese. Da quando gli Under 17 hanno preso il posto degli Under 16 a questo livello di rassegna continentale, i transalpini hanno raggiunto tre volte la finale, mentre sono due le occasioni in cui gli azzurrini ci sono riusciti: 2013 e 2018, con sconfitta in entrambi i casi. Quello tra Italia e ...

Migranti - l'Italia supera la Francia per le concessioni d'asilo : seconda in Europa | Salvini : "Qui non arriva più nessuno" | Di Maio : "Devi fare di più sui rimpatri" : Il vicepremier pentastellato incalza il leghista: "E' bello fare i sovranisti con le frontiere degli italiani, come fanno nei Paesi dell'Est".

Sulla Libia - la Francia come Salvini : chiudiamo le frontiere - arrivano i terroristi : Sembra la seconda puntata di quanto avvenuto due settimane fa a Parigi. Incredibilmente, al G7 dei ministri degli Interni del 4 e 5 aprile scorsi, Matteo Salvini e il suo omologo francese Christophe Castaner hanno parlato la stessa lingua sulle ong che operano nel Mediterraneo, "complici dei trafficanti di esseri umani". Oggi sull'asse Roma-Parigi si è vista la stessa 'strana' linea comune Sulla Libia. La Francia annuncia che ...

Francia 2019 - il trofeo è arrivato in Italia. La Coppa del Mondo si 'ferma' a Coverciano : A giugno in Francia la Nazionale Femminile tornerà infatti a partecipare alla fase finale del Mondiale a vent'anni di distanza dall'ultima volta: in palio ci sarà lei, la Coppa del Mondo, 47 ...

Calciomercato Juventus - ci siamo : la nuova mezz’ala arriva dalla Francia : Calciomercato Juventus- Non solo Ramsey, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su una nuova mezz’ala di centrocampo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, Paratici avrebbe ufficialmente accantonato l’idea di strappare Pogba al Manchester United. Di fatto, il centrocampista francese sembrerebbe esser pronto a continuare la sua avventura in […] More