Eventi fine settimana | elenco stop bus e deviazioni

(Di venerdì 31 maggio 2019) Roma – A Roma domani, dalle 17.30 alle 20, una processione sfilera’ in via Turino di Sano e via degli Orafi, tra via Giuseppe Maggiolini e via Turino di Sano. Possibilio breviper i bus. Domenica, per la parata militare in occasione della festa della Repubblica, saranno chiuse dalle prime ore del mattino via dei Fori Imperiali, via dei Cerchi, viale delle Terme di Caracalla (tra piazzale Numa Pompilio e piazza di Porta Capena), via di San Gregorio, via Celio Vibenna, via della Greca, via Ara Massima di Ercole, via del Circo Massimo, piazza Venezia, via Cesare Battisti, via IV Novembre, via del Teatro Marcello, via Petroselli, piazza Bocca della Verita’. Dalle 13.30 le strade saranno progressivamente riaperte ad eccezione di via dei Fori Imperiali che restera’ chiusa per la pedonalizzazione festiva fino alle 24. Da inizio servizio a cessate ...

