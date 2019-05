Cos’è il cancro

fondazioneserono

(Di venerdì 31 maggio 2019) Cosa vuol dire? Con il terminesi indica un tumore maligno, mentre tumore sta a indicare, in maniera più generale, una formazione che può essere maligna o benigna ed è costituita da cellule che si riproducono al di fuori dei normali meccanismi di controllo. Infine, il termine neoplasia è usato comunemente con lo stesso significato di tumore. Le cellule delhanno le seguenti due caratteristiche: si riproducono in modo incontrollato, dando origine ad una formazione tumorale primaria si diffondono verso altre parti dell’organismo, più o meno distanti dal tumore primario. I tumori formati da cellule con ridotta o assente tendenza a diffondersi verso altri tessuti o organi, sono definiti benigni. I tumori benigni sono diversi dal “”. Perché le cellule neoplastiche si riproducono in maniera incontrollata? Le cellule normali dell’organismo si riproducono con ...

