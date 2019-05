Ultime Notizie Roma del 30-05-2019 ore 20 | 10

romadailynews

(Di giovedì 30 maggio 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano rigno nuovamente politica in primo piano Edoardo rixi viceministro dei trasporti della Liga è stato condannato a 3 anni e 5 mesi di carcere un mese in più della richiesta dell’accusa per peculato è falso dal di Genova tour interdizione perpetua dai pubblici uffici Per la sentenza del processo che le spese pazze in regione liguria Dal 2010 al 2012 quando era capogruppo immediato attacco del MoVimento 5 Stelle non può restare governo Salvini rispetterà il contratto altrettanto rapida la contromossa della Lega Rizzi annuncia le dimissioni nelle mani di Salvini leader del Carroccio subito le accetta per tutelare il governo di fine anno incredibile di politici senza prove mi ha comunicato le dimissioni lo ringrazio esponente della Lega a fare ricorso in appello conto tu la ...

