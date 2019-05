Per Luca Bergamo l' alleanza tra M5s e Lega non funziona più”

Il Paradiso delle signore trame 30 e 31 maggio : Marta va a cena con Luca Per dispetto : I prossimi due appuntamenti con le repliche del Paradiso delle signore saranno un tripudio di complotti e colpi di scena. Nel corso delle puntate che andranno in onda giovedì 30 e venerdì 31 maggio, infatti, vedremo che Marta sarà sempre più decisa a lavorare allo shopping center mentre Umberto proverà a dissuaderla. Per quanto riguarda Tina Amato, invece, anche la giovane ragazza avrebbe molto piacere ad iniziare questa nuova avventura come ...

Magistratura - Luca Palamara ex presidente Anm e membro Csm indagato Per corruzione : L'ex presidente dell'Anm Luca Palamara, componente del Csm fino allo scorso anno, sarebbe indagato per corruzione dalla Procura di Perugia. Lo scrivono Repubblica e il Corriere della Sera. Palamara, candidato a un ruolo di aggiunto, complicherebbe la partita della nomina del successore di Giuseppe P

Luca Palamara - ex presidente Anm - indagato Per corruzione a Perugia : Luca Palamara, ex presidente Anm, indagato per corruzione a Perugia Secondo Corriere e Repubblica , la vicenda - che sarebbe legata a quella di Fabrizio Centofanti, ex capo delle relazioni istituzionali di Francesco Bellavista Caltagirone - riguarda la corsa per la Procura di Roma: Palamara è candidato come procuratore ...

L'ex presidente dell'Anm Luca Palamara indagato Per corruzione : L’ex presidente dell’Anm Luca Palamara è indagato per ipotesi di corruzione a Perugia. Lo scrivono La Repubblica e il Corriere della Sera. La vicenda sarebbe legata a quella di Fabrizio Centofanti, ex capo delle relazioni istituzionali di Francesco Bellavista Caltagirone. L’inchiesta si inserisce nelle vicende sul rinnovo della carica di procuratore capo di Roma sul tavolo del Csm dopo l’addio di Giuseppe ...

Repubblica scrive che la procura di Perugia sta indagando Per corruzione Luca Palamara - ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati : Carlo Bonini scrive oggi su Repubblica che la procura di Perugia, competente per le indagini sui Magistrati di Roma, sta indagando per corruzione Luca Palamara, ex consigliere del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM, l’organo di autogoverno della magistratura) ed ex

Luca Onestini contro il Grande Fratello 16 Per il trattamento riservato a Gianmarco : Luca Onestini sbotta contro il Grande Fratello 16 per le mancate sorprese al Fratello Luca Onestini è letteralmente sbottato su Instagram. Come potete vedere nel video più in basso, l’ex tronista di Uomini e Donne non sta apprezzando il trattamento che il Grande Fratello 16 sta riservando al Fratello Gianmarco Onestini. A due mesi dall’inizio […] L'articolo Luca Onestini contro il Grande Fratello 16 per il trattamento riservato ...

Uomini e Donne - quote scommesse : Natalia favorita Per Andrea - Angela verso Luca : Siamo giunti alla fase finale di Uomini e Donne ed i tre tronisti, Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglia ora dovranno fare la loro scelta sui corteggiatori e le corteggiatrici. Per i telespettatori questo è anche il momento più interessante e tutti, di fronte alla tv, staranno facendo i propri pronostici per quelle che saranno le scelte.Secondo Eurobet, tra i tre è Giulia la più indecisa: i candidati più quotati sono Giulio ...

Pamela Perricciolo intervistata da Selvaggia Lucarelli : 'Abbiamo mentito tutte e tre' : Mentre il castello di sabbia creato da Pamela Perricciolo, Eliana Michelazzo e Pamela Prati sul caso Mark Caltagirone si sta sgretolando, le tre dirette interessate raccontano ognuna la propria verità. Questa volta a rompere il silenzio è stata proprio Pamela Perricciolo in un'intervista-fiume rilasciata a Selvaggia Lucarelli. Come molti ricordano, la prima a crollare è stata l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne: Eliana Michelazzo lo scorso ...

Pamela Perricciolo intervistata da Selvaggia Lucarelli : "Ora apro un resort a Zanzibar" : "Io, Pamela Prati ed Eliana Michelazzo il primo aprile abbiamo firmato un accordo che ci vincola a non divulgare nulla di quello che ciascuna di noi sa della vita privata delle altre, perché avremmo firmato se non avessimo avuto tutte interesse a farlo? Il documento di riservatezza tra noi tre l'ha proposto Eliana col suo studio legale, strano che sia una vittima ma chieda alle altre di tacere". A parlare, per la prima volta dopo le ...

Elezioni 2019 : vincitori e vinti - dal figlio di Maroni a Lucano passando Per il medico di Lampedusa : Le cifre sono le stesse, 1 e 9, è l’ordine a fare la differenza alle Elezioni 2019. In provincia di Bergamo c’è un sindaco di 19 anni. In provincia di Avellino ne è stato rieletto uno di 91. Non sono gli unici «casi» fra gli eletti a comunali ed europee. In una lista di sinistra ha trovato posto il figlio del leghista Roberto Maroni, il medico di Lampedusa Pietro Bartolo ha raccolto da solo metà dei voti Pd dell’intera Sicilia e in provincia di ...

Gianluca Mech rivela : 'In Puglia ho girato Stay calm e ho scoPerto la pizzica' : Gianluca Mech è conosciuto al grande pubblico per la sua attività di imprenditore nonché unico erede di una tradizione erboristica famigliare plurisecolare alla base della pratica della fitoterapia e per la sua attività di personaggio pubblico. Dopo la sua esperienza come naufrago vip dell'Isola dei famosi nel 2016, la sua popolarità è aumentata ancora di più. Sta avendo riscontri positivi in tv su Rete4 con il programma “Ricette all’italiana” e ...

Scherma - Grand Prix Mosca 2019 : altra conferma Per Luca Curatoli - buona prova di Martina Criscio : Un podio centrato al maschile e uno sfiorato al femminile, è questo il bottino dell’Italia nel Grand Prix di sciabola a Mosca, che ha chiuso la regular season della Coppa del Mondo di Scherma. La prossima settimana i riflettori si sposteranno infatti sui Campionati Italiani di Palermo e poi si entrerà nel vivo dal 17 giugno con gli Europei di Düsseldorf e dal 15 luglio con i Mondiali di Budapest, che come al solito chiuderanno la stagione. Luca ...

Per Mimmo Lucano doppia sconfitta : a Riace vince la Lega sia alle europee sia alle comunali : doppia sconfitta per Mimmo Lucano nella tornata elettorale di domenica. Dopo aver dato la vittoria alle europee alla Lega, anche alle elezioni comunali Riace (Reggio Calabria) ha inflitto un altro dispiacere al suo ex sindaco, diventato negli ultimi anni simbolo delle politiche di accoglienza in Italia, attualmente in regime di divieto di dimora per il suo coinvolgimento in un’inchiesta della procura di Locri per presunte ...

Elezioni comunali Livorno - primi risultati : il M5S Perde la città. Avanti Luca Salvetti (Pd) : A Livorno i pentastellati registrano un'altra sconfitta: la città toscana, guidata negli ultimi 5 anni dalla giunta di Filippo Nogarin (che si è candidato alle europee) è contesa in questo momento dal candidato del centrosinistra, Luca Salvetti ( in testa) e dal candidato del centrodestra, Andrea Romiti.Continua a leggere