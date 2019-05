Incidente metro A | chiusa tratta tra Termini e Lepanto

romadailynews

(Di giovedì 30 maggio 2019) Roma – Unnella linea A dellapolitana di Roma ha provocato l’interruzione nellatra. Gli altoparlanti all’interno delle stazioni spiegano che i treni viaggiano tra Anagnina ee nellatrae Battistini. L’e’ avvenuto a. Nellainterrotta sono attivi bus navetta. TRASPORTI. ROMA, PERSONA SU BINARI A: STOP PER LAA Una persona incastrata tra la banchina e le rotaie, alla stazionedellaA di Roma, ha provocato una interruzione lungo la linea. Gli altoparlanti all’interno delle stazioni spiegano che i treni viaggiano tra Anagnina ee trae Battistini. Nellainterrotta sono attivi i bus navetta. Cosa sia successo non e’ ancora chiaro: la persona potrebbe essere finita sui binari per unoppure potrebbe ...

giangio87 : RT @HuffPostItalia: Incidente nella metro di Roma: muore donna incastrata fra banchina e rotaie - Geopoliticainfo : ???? Incidente sulla metro A a #Roma: una donna è morta dopo essere rimasta incastrata tra la banchina e le rotaie alla stazione #Lepanto - marcoccccc : Roma, incidente nella Metro A: morta donna rimasta incastrata tra banchina e rotaie - Il Fatto Quotidiano -