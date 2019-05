Diabete | ecco le due sostanze che aiutano a combattere la glicemia alta

Malattie cardiovascolari - osteoporosi e Diabete : i rischi aumentano se cala il testosterone - ecco quali sono i primi sintomi : Il testosterone allunga la vita. Se si riducono i livelli dell’ormone ‘macho’ per eccellenza, non si tratta solo di calo del desiderio ma può essere la spia di un maggior rischio di Malattie cardiovascolari, osteoporosi e diabete. E’ l’allarme lanciato dagli esperti riuniti al congresso nazionale della Società italiana di andrologia (Sia), da cui arriva soprattutto l’invito a non considerare un tabù il calo del ...

Addio grasso addominale - colesterolo - Diabete e infiammazioni : ecco la dieta che sembra digiuno ma non lo è : La dieta Mima-digiuno di Valter Longo è ben illustrata nel suo libro “dieta della longevità“. Si tratta di una sorta di digiuno, sperimentato prima sui topi e poi sull’uomo, utilizzata spesso nei pazienti oncologici perché in grado di rigenerare i danni cellulari. “Le cellule, passando da un ambiente ricco di zuccheri all’acqua, risultavano protette dai danni e vivevano il doppio – spiega Longo –. ...

Diabete : ecco l’erba aromatica in grado di prevenire e contrastare la glicemia alta : Il Diabete, la patologia numero uno dei golosi, si può prevenire attraverso una sana alimentazione e una buona dose di attività fisica. Negli ultimi decenni infatti si è verificato un boom di diagnosi di glicemia alta, la maggior parte delle quali di origine alimentare, complici un aumento del consumo di industriali e di zuccheri che sollecitano il pancreas, innalzando il livello di glicemia e inibendo la produzione di insulina. Un’erba ...

Gelso bianco : Ecco le proprietà e benefici anti-tumorali che contrasta il Diabete : Sapevi che il Gelso bianco ha delle proprietà anti-tumorali che contrasta il diabete? Il Geloso bianco fa parte di quelle piante impiegate nella medicina tradizionale: il Gelso bianco. Conosciuto già anticamente… L'articolo Gelso bianco: Ecco le proprietà e benefici anti-tumorali che contrasta il diabete proviene da Essere-Informati.it.

Diabete : ecco l’alimento da ridurre per combattere la glicemia alta : Il Diabete di tipo 2 è una delle patologie più diffuse del terzo millennio: ne soffrono moltissimi italiani che sono obbligati a convivere con delle cure perenni e con tutta una serie di patologie conseguenti e molto pericolose per la salute. Una delle cause primarie è dovuta a un’alimentazione errata, ricca di zuccheri e cibi raffinati, che vanno a sovraccaricare il pancreas. Per tale ragione il primo consiglio per prevenire e curare la ...

Primavera da incubo per l’intestino : ecco una regola preziosa per chi ha il Diabete - soffre di colesterolo alto o colite infiammatoria : “Con l’arrivo della bella stagione e l’aumento delle temperature, crescono le micro-infiammazioni dell’intestino. Inoltre si mangia più spesso fuori e aumenta il rischio di piccole tossinfezioni alimentari. Insomma, una combinazione di fattori rende la Primavera una stagione difficile per il nostro ‘secondo cervello’, il cui stato di salute rischia di incidere anche sul tono dell’umore“: lo ha ...