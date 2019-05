Di Maio resta in sella Ora come rilanciare il M5s?

Di Maio resta il capo e riorganizza il M5s - Fico : "È ancora un movimento o diventa partito?" : Sono 44mila gli attivisti del movimento 5 stelle (su 56mila votanti) che hanno accordato su Rousseau la fiducia al capo...

Di Maio : iscritti M5S votino su mio ruolo di capo politico. Grillo : devi restare. Domani consultazione su Rousseau - poi vertice di governo : È ufficiale: Di Maio chiederà un voto su Rousseau. «Non sono mai scappato dai miei doveri e se c'è qualcosa da cambiare nel MoVimento lo faremo. Chiedo di mettere al...

Di Battista : Di Maio resta - si va avanti : 21.38 "Questa esperienza di governo deve continuare". Così Di Battista dopo il vertice 5Stelle. "Dobbiamo continuare con l'atteggiamento tenuto in questo ultimo mese e mezzo, che non è stato causa del risultato ma l'opposto. Dovevamo farlo prima.Bisognava mettersi più di traverso su alcune cose", precisa. "Quando si prende una scoppola, bisogna prendersi le responsabilità e ricompattarsi. Non si lavora sparandosi l'un l' altro come il Pd. Di ...

Tangenti - arrestato sindaco leghistaDi Maio a Salvini : caccialo. L'ordinanza : Gianbattista Fratus è stato arrestato nell'ambito dell'operazione su turbata libertà degli incanti e corruzione elettorale della GdF di Busto Arsizio Segui su affaritaliani.it

Salvini? Se a Di Maio non va bene non si scandalizzi : apra la crisi. Ma se ci resta insieme al governo - è meglio se sta zitto : Alcuni vigili del fuoco in provincia di Bergamo hanno impegnato un’autoscala per raggiungere uno striscione di contestazione a Matteo Salvini. I pompieri, che sono benemeriti, dovrebbero provare vergogna per queste azioni di ripulitura cui sono stati chiamati. Immagino invece che sarà piena di onori la direttrice di Rai Uno che ha revocato tre serate a Fabio Fazio in quanto sta sui coglioni al Salvini medesimo. “La Rai è pagata con i soldi ...

Caso Siri - Giorgetti non ascolta Di Maio : “Per me Siri resta al suo posto!” : La questione Siri tiene banco tra Lega e 5 Stelle. Giorgetti ribadisce che Siri rimane al suo posto almeno per adesso «Siri, al momento, resta lì. Senza deleghe». Lo stato dei fatti, dal punto di vista di Giancarlo Giorgetti, sembra anche essere la soluzione del dilemma che vede da giorni litigare (tra le altre questioni) … Continue reading Caso Siri, Giorgetti non ascolta Di Maio: “Per me Siri resta al suo posto!” at ...

Stupro di gruppo a Viterbo - arrestati 2 esponenti di Casapound. Di Maio : 'La pagheranno' : Un consigliere comunale e un militante di sono stati arrestati per lo di una 36enne a . La vittima è italiana. Il reato si è consumato all'interno di un circolo privato di , di cui gli autori del ...

Di Maio : «Inutile andare a Corleone se difendi Siri». Salvini : «Resta dov'è» : La polemica politica la lascio agli altri le sentenze ai magistrati». Sul caso Siri ha detto la sua anche il presidente della Camera, Roberto Fico, M5S,: «I partiti quando accadono questioni di ...