Di Carmine trascina l’Hellas | “se vinco mi tuffo in piazza”

(Di giovedì 30 maggio 2019) Stagione altalenante poi lo scatto nel finale con la possibilità di ottenere la promozione in Serie A. L’Hellas pensa in grande in vista della finale dei playoff contro il Cittadella, grande protagonista l’attaccante Samuel Diche sarebbe disposto a tutto per la promozione in massima categoria. Intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, indicazioni anche sul compagno Pazzini: “Ho avuto vari infortuni, non ho fatto la preparazione per guai al tallone. Però un compagno così è stato uno stimolo. E’ normale che i tifosi fossero con lui, ma spero che un giorno il Bentegodi regali anche a me un’ovazione». Lei in carriera ha dato il meglio da unica punta. E aveva scelto il Verona per questo… «Il club mi garantiva di essere protagonista. Fare il comprimario con Cagliari, Udinese o Spal, che mi volevano, non era il top». Dopo Puscas al Palermo, è ...

