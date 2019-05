Chi vuole andare a pranzo con George Clooney?

vanityfair

(Di giovedì 30 maggio 2019) «Ciao, Amal e io siamo felici di invitarti anella nostra casa in Italia. So cosa pensi e no, non è uno scherzo». In effetti il primo pensiero, quando ci arriva questo messaggio via mail firmato da, è che sia spam. Invece no: è un invito vero e proprio, ed è per una buona causa. L’INVITO L’attore hollywoodiano e sua moglie, l’avvocatessa libanese Amal Alamuddin, hanno messo in palio un invito a Villa Oleandra, la loro meravigliosa dimora italiana a Laglio, sul lago di Como. I fortunati che se lo aggiudicheranno potranno fare un(molto veloce, in realtà) con loro, a base di toast, formaggi e prosecco, scattare foto, e soprattutto parlare cone Amal di un tema a loro molto caro: i diritti umani. A spiegarlo èin persona (con la sua solita ironia) in un video postato su Facebook: LA FONDAZIONE Questoin realtà è un ...

bobogiac : La scorta non è un privilegio, tantomeno quando blindata. È una limitazione della propria libertà personale, per no… - marattin : Per chi vuole ci vediamo alle 9.05 a UnoMattina su RaiUno per un confronto con un neo-euro parlamentare leghista sui deliri della flat tax. - CarloCalenda : Una grandissima serata. Un mare di persone, di entusiasmo e forza. Con ?@matteorenzi? ?@itinagli? ?@CaterinaAvanza?… -