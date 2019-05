Pamela Prati sbarca anche a Chi l’ha visto per parlare di “truffe romantiche”

optimaitalia

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Colpo di scena nelgate soprattutto se il nuovo colpo basso arriva da un volto noto e amato come quello di Federica Sciarelli. La conduttrice di Chi l'haè finita sotto la lente in queste ore per via dell'annuncio che riguarda la presenza dinella puntata di questa sera.La notizia ha sconvolto i fan della tv pubblica e, in particolare, del programma da sempre serio e poco incline al gossip o simili, ma questa volta, con la scusa dell'inchiesta,la Sciarelli è pronta a rilanciare gli ascolti portando in tv il nulla.Al momento la presenza diè confermatadal comunicato stampa ufficiale della trasmissione che parla di truffe romantiche e di "criminali senza cuore che si nascondono dietro ai profili trappola continuando a mietere vittime, nonostante il programma abbiaportato in televisione l'uomo, vittimalui, le cui ...

trash_italiano : ESCLUSIVO: le vere confessioni di Eliana Michelazzo e di Pamela Prati - Pinucciosono : Berlusconi rieletto Pamela Prati ospite a 'chi l'ha visto?' La Lega primo partito in molte città del Sud Il Pd seco… - pomeriggio5 : Domani a @LiveNoneladUrso clamorosi retroscena sul caso di Pamela Prati. Ecco le anticipazioni in esclusiva per voi… -