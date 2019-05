Ostia | accoltella e uccide un 19enne egiziano

blogo

(Di mercoledì 29 maggio 2019) È deceduto questo pomeriggio al Policlinico Umberto I di Roma ilto ieri sera ad. A sferrargli una coltellata mortale è stato un uomo di 38 anni, padre di una ragazza 15enne alla quale un gruppo di giovani, tra i quali alcuni di nazionalità egiziana, avevano rivolto degli apprezzamenti ritenuti eccessivi.Dopo questo fatto la 15enne aveva telefonato al padre raccontandogli cosa le era accaduto e l'uomo aveva reagito arrivando in breve tempo davanti alla Stazione Lido per vendicare l'affronto subito dalla figlia. Ad accompagnare nella spedizione punitiva il 38enne - con vari precedenti penali a suo carico, nonché considerato dagli inquirenti un sodale della famiglia Spada - c'era il fidanzato ecuadoriano di sua figlia ed un conoscente.A venireti sono stati due egiziani di 19 e 21 anni, il più giovane dei quali è morto oggi in ospedale. Il ...

________piero : RT @IlPrimatoN: Uno dei due immigrati è in fin di vita - MarcvsNovecento : RT @c0_z3: ZITTI ! che qualcosa comincia a muoversi. mezza ITALIA???? sta solo aspettando il VIA! #ripuliamoITALIA???? ps per quelli che c… - LisiFrancesco : RT @IlPrimatoN: Uno dei due immigrati è in fin di vita -