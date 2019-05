Macron pensa ai Verdi | ma dimentica il rosso di bilancio

huffingtonpost

(Di mercoledì 29 maggio 2019) Sullo scenario europeo “fa figura”, come si dice qui in Francia, di vincitore: riceve all’Eliseo il premier spagnolo e quello portoghese, si intrattiene al telefono con il presidente del Consiglio Tusk, chiama la Merkel e si fa vivo anche con i leader sovranisti, dall’ungherese Orban all’austriaco Kurtz. Si capisce che vuole essere lui a dare le carte della nuova Europa uscita acciaccata dal voto di domenica.In patria, a Parigi, deve invece farre la sconfitta (è arrivato secondo a un’incollatura - lo 0,9% - con Marine Le Pen che già chiede la “dissolution”, lo scioglimento dell’Assemblea nazionale e nuove elezioni e, per dimostrare che la République en marche resta un partito liberal-democratico, non la copia post-moderna della destra repubblicana (sconfitta anch’essa e relegata al quarto posto) ...

M_decimoMeridio : RT @73deva73: #macron si muove in????come1bisonte in corsa in1cristalleria.Vuole pretende,dichiara. #enmarche pensa di spostarsi verso #pse .… - razorblack66 : RT @73deva73: #macron si muove in????come1bisonte in corsa in1cristalleria.Vuole pretende,dichiara. #enmarche pensa di spostarsi verso #pse .… - marcell32459385 : RT @73deva73: #macron si muove in????come1bisonte in corsa in1cristalleria.Vuole pretende,dichiara. #enmarche pensa di spostarsi verso #pse .… -