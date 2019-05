Incendi di rifiuti | Costa | “quasi sempre è plastica | bisogna andare sul biodegradabile e

meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2019) “Per quanto riguarda la tipologia diin relazione a ciò che brucia, statisticamente brucia quasie varie tipologie di carte, quasio entrambe insieme, il che è ovvio perché l’umido non ha molto senso che bruci“. Così si è espresso il ministro dell’Ambiente Sergioin audizione davanti alla Commissione Ecomafie sul tema deglidi. “Ed è tutto il tema che riguarda anche i mercati che non si sono più aperti o comunque sono difficili con una parte del mondo, penso alla Cina in particolare, perché bruciano in particolare non le plastiche primarie ma le plastiche secondarie e terziarie, di scarsa qualità, che non hanno mercato“, aggiunge. “Per la carta c’è un problema simile perché il mercato della carta ha avuto negli ultimi 2-3 anni un decremento fortissimo dal punto di vista ...

