ilnapolista

(Di mercoledì 29 maggio 2019) In una lunga intervista al, Jordanparla del lungo percorso che li ha portati alla seconda finale di Champions in due anni. Un risultato insperato per i ragazzi di Klopp che sabato al Wanda Metropolitano riproveranno ad alzare la coppa che gli è sfuggita l’anno scorso con il Real Madrid.racconta che a settembre nessuno ci avrebbe creduto, che neanche se ne parlava, ma lala partita col Napoli Salah aveva segnato un gol brillante ma la cosa che ricordo di più èladinei minuti di recupero (da Arkadiusz). Ancora non so come ha fatto. Quel momento mostra perché la società ha voluto a tutti i costi prendere un portiere come lui. “Se chiudo gli occhi, ancora rivedo ladisu: non mi riesco a spiegare come ci sia riuscito, credo che quell’immagine spieghi per quale motivo la ...

SSCNapoliNews : Henderson al Daily Mail: La svolta è stata la parata Alisson su Milik - napolista : #Henderson al Daily Mail: La svolta è stata la parata #Alisson su #Milik Il centrocampista del #Liverpool commenta:… -