Come polvere

Roomba i7+ - Come funziona il robot aspirapolvere con svuotamento automatico : Abbiamo testato il nuovo aspirapolvere robot Roomba i7+ di i robot , il primo dotato di svuotamento automatico grazie alla Clean Base che risucchia lo sporco dal serbatoio della macchina e lo sigilla in appositi sacchetti. Il prodotto viene fornito con carica parziale e arriva quindi già con un minimo di batteria per fare una prima conoscenza. L’assemblaggio del robot è minimo, rivelandosi molto facile da montare e installare. Il coperchio di ...

“Dalla Polvere alla luce” : l’arte recuperata dal sisma Come simbolo di volontà di un popolo : Una mostra che l’amministrazione comunale di Camerino ha voluto fin da subito per fare in modo che le opere d’arte rimanessero nel loro territorio di appartenenza. La Sant’Anatolia del Maestro dei Magi di Fabriano, l’Assunzione della Vergine di Simone e Giovan Francesco De Magistris e la Madonna in trono col Bambino del Maestro della Madonna di Macereto. Questo sono solo alcune della trentina di opere salvate dal sisma ...