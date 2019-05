Vespe campionesse di logica | sono più intelligenti di quanto pensiamo

vanityfair

(Di martedì 28 maggio 2019) Deduzioni logichecartonaieGeometria perfettaIl primato delle, piùdelle apiSocialità e intelligenzaQuestione di sopravvivenzaSe A è più grande di B, e B è più grande di C; allora A è più grande di C. È un semplice ragionamento logico che sappiamo fare tutti. E da oggi, siamo sicuri, lo sanno fare anche le. A dirlo è una ricerca appena pubblicata su Biology Letters da un gruppo di ricercatori dell’University of Michigan. Tecnicamente questo tipo di ragionamento si chiama inferenza transitiva. Abbiamo sempre pensato che riuscire a fare questo tipo di deduzioni logiche, fosse una capacità esclusiva del genere umano. Poi abbiamo scoperto che ci riescono benissimo anche le scimmie, gli uccelli e persino i pesci. Tutti animali vertebrati. Fino a quando il team guidato da Elizabeth Tibbets non ha capito che anche lecartonaie riescono a fare ...