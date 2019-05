Magistrati | ok del Csm a un periodo cuscinetto per assicurare le ferie effettive

Le conseguenze del caso Sea Watch sui rapporti tra Salvini e Magistrati : “Quel magistrato di Agrigento, Salvini lo vive ormai come un nemico personale” scrive La Stampa. “Colto di sorpresa dalla magistratura – scrive Il Messaggero –, se non altro per i tempi che hanno portato a terra, contro la sua volontà, i migranti della ‘Sea Watch', Matteo Salvini prova a ritoccare per la terza volta il testo del discusso decreto Sicurezza bis. (…) I ritocchi sono parecchi. Ma la bufera continua a infuriare anche, e soprattutto, ...

Retrocessione Palermo - Balata e i Ponzio Pilato del calcio. E ora Figc collabori con Magistrati per far condannare il club : C’è chi vuole vederci chiaro come il presidente della Figc Gabriele Gravina, che chiede un parere al Collegio di garanzia del CONI sul caos serie B ma non esprime un suo parere. Meglio che lo facciano altri. C’è chi “non vuole rovinare un torneo bellissimo” e dichiara in un’intervista al Corriere dello Sport che la lega di B “è stata catapultata in una vicenda grave senza nessuna responsabilità”, così come si è espresso Mauro Balata, presidente ...

Lega - arrestato il sindaco Gianbattista Fratus : Magistrati scatenati prima del voto : L'offensiva delle toghe non si ferma. Oggi è il turno di Gianbattista Fratus, sindaco di Legnano della Lega, arrestato in un'operazione su turbata libertà degli incanti e corruzione elettorale, condotta dalla Guardia di Finanza del Comando provinciale di Milano su disposizione della Procura della Re

I Magistrati hanno ascoltato l'uomo dell'ultima cena di Imane Fadil - ma rimane il mistero : Non è un passo avanti per le indagini: gli inquirenti non hanno ancora trovato quel "momento x" a cui vorrebbero aggrapparsi per capire qualcosa in più del caso Imane Fadil. Caso che rImane avvolto nel mistero anche dopo che i pm della Procura di Milano hanno ascoltato il commensale dell'ultima cena a cui partecipò la trentaquattranne prima di sentirsi male e di essere ricoverata alla clinica Humanitas. Come riporta Il Fatto ...

Armando Siri indagato - terrificante sospetto della Lega : il M5s ha imbeccato i Magistrati? : Appena uscita la notizia dell'indagine per corruzione che coinvolge Armando Siri, si è scatenato un serratissimo fuoco contro il sottosegretario ai Trasporti leghista. Fuoco grillino. Accuse, parole pesantissime, Luigi Di Maio che ne chiede le dimissioni e Danilo Toninelli che addirittura gli ritira

"Dormivo e quando mi sono svegliato lei era sopra di me". Il racconto del ragazzo di Prato ai Magistrati : "Non mi sono neppure reso conto che era la mia prima volta, avevo l'ormone del tredicenne". È questa una delle dichiarazioni rilasciate ai magistrati dal quindicenne di Prato che ha avuto un figlio da una donna, un'infermiera di 31 anni, che gli impartiva delle lezioni di inglese. Il ragazzo è stato ascoltato dal gip Francesca Scarlatti per tre ore, supportato da uno psicologo, nella stanza delle audizioni protette dove ha risposto ...