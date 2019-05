Lecce | Sticchi Damiani | “La ripartizione dei diritti deve essere equa” E sul

Lecce - il presidente Sticchi Damiani chiude a De Rossi : “In quel ruolo abbiamo già Tachtsidis” : Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, chiude la porta ad un possibile accordo con Daniele De Rossi per la pRossima stagione di Serie A, ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio 1: “De Rossi al Lecce? Ancora non abbiamo fatto una riunione tecnica, è un giocatore strepitoso, fantastico, e sarebbe un lusso. Ma proprio in quel ruolo abbiamo Tachtsidis, che ai tempi di Zeman contendeva nella Roma il posto a De ...

Lecce - il presidente Sticchi Damiani : “L’ Atalanta il modello. Investiremo 10 milioni sullo stadio. Ora relax in barca - appena Tachtsidis me la restituisce” : Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato a “La Gazzetta dello Sport“, dopo la promozione in Serie A. In particolare il patron dei pugliesi ha ripercorso le emozioni della partita contro lo Spezia: “Non ho resistito alla commozione, quando io e mia moglie Marina siamo sbucati dal tunnel sul prato del Via del Mare, per la premiazione davanti a 30.000 tifosi. Io, da sempre, sono uno di loro: nella mia ...